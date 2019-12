Justiça anula suspensão de bolsonaristas do PSL

Gustavo Zucchi

No mais recente capítulo do racha no PSL, os deputados suspensos da legenda conseguiram reverter a derrota. Por meio de decisão liminar da Justiça do DF, os suspensos poderão retornar às atividades partidárias, incluindo assinar listas para troca de liderança da legenda. Com isso, deputados que estavam suspensos avisam que o primeiro alvo será a retirada de Joice Hasselmann da liderança do PSL na Câmara. A deputada foi alçada ao cargo nesta quarta-feira, 11, e deve ser substituída por Eduardo Bolsonaro.