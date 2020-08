Justiça autoriza e Temer é nomeado para missão no Líbano

O ex-presidente Michel Temer foi autorizado pela Justiça Federal a viajar ao Líbano em uma missão humanitária do governo brasileiro no país, após o porto da capital, Beirute, ter sido destruído por uma explosão no último dia 4, que deixou 160 mortos e 3 mil feridos. Ainda na segunda-feira, 10, o nome de Temer e de outros 12 membros da comitiva foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

A liberação para a viagem, feita ontem, saiu da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, cujo titular é o juiz Marcelo Bretas. A missão deve ocorrer entre os dias 12 e 15 de agosto. Se for necessária, a permanência das autoridades no local pode ser prorrogada.

Filho de libaneses, o ex-presidente será o chefe da missão que conta ainda com:

Nelsinho Trad (PSD-MS), senador;

Luiz Osvaldo Pastore (MDB-ES), senador;

Flávio Augusto Viana Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores;

Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, representante do Exército Brasileiro;

Paulo Antônio Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e de ascendência libanesa;

Elson Mouco Junior, publicitário do MDB e ex-assessor de Temer;

Michael Pereira Flores;

Ronaldo da Silva Fernandes;

Luciano Ferreira da Sousa;

Sebastião Ruiz Silveira Junior; e

Marcelo Ribeiro Haddad.