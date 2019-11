Justiça autoriza quebra de sigilo de Salles

Equipe BR Político

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra do sigilo fiscal do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), como informa o G1. A decisão, proferida pela 10ª Câmara de Direito Público da Corte, atende a pedido do procurador de Justiça Ricardo Dias Leme. A quebra faz parte do inquérito que investiga suposto enriquecimento ilícito. Salles teria aumentado seu patrimônio de R$ 1,4 bilhão em 2012 para R$ 8,8 bilhões em 2018, tendo nesse período exercido cargos no Governo de São Paulo que seriam incompatíveis com o aumento patrimonial, segundo o procurador.