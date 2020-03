Justiça barra carreatas pelo fim do isolamento em São Luís

O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, expediu liminar proibindo a realização de uma carreata pelo fim do isolamento social na capital maranhense, informa o Estadão. A medida atende manifestação conjunta do Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Como forma de impedir os eventos, o juiz autorizou a identificação dos responsáveis, acionamento dos órgãos de segurança, apreensão de veículos e materiais e demais ações que ajudem a minimizar o risco de proliferação da doença.