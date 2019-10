Justiça barra suspensão de ala bolsonarista do PSL

Equipe BR Político

Os 19 deputados do PSL que são alvos de processo disciplinar interno da sigla conseguiram uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para evitar que sejam suspensos pelo partido. O pedido na Justiça foi impetrado pelo grupo de parlamentares, que inclui Eduardo Bolsonaro (SP), Vitor Hugo (GO), e Carla Zambelli (SP).

O juiz que concedeu a liminar, Alex Costa de Oliveira, determina em sua decisão que “sejam suspensos todos os processos disciplinares instaurados em desfavor dos requerentes pelo partido réu, PSL, até o julgamento desta ação cautelar, quando será avaliada, principalmente, a alegação de que as notificações estavam desacompanhadas do inteiro teor da representação”. Como você leu aqui no BRP, nesta terça-feira, 22, o PSL instaurou um Conselho de Ética do partido para julgar os casos.