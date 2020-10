Justiça derruba decisão que bloqueava R$ 29 milhões de Doria

A decisão que determinou o bloqueio de R$ 29,4 milhões em bens do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi suspensa nesta segunda-feira, 26, por liminar da Justiça estadual. O tucano é reu em um processo que o acusa de improbidade administrativa quando foi prefeito da Capital paulista.

Doria é acusado pelo Ministério Público do Estado de ter usado a propaganda do programa Asfalto Novo para autopromoção e causado um prejuízo no valor do bloqueio determinado a seus bens aos cofres da Prefeitura. O processo foi aberto em 2018, quando o tucano se elegeu governador.

A desembargadora Ana Liarte, relatora da ação que emitiu a liminar de hoje afirmou que os indícios apresentados pela promotoria não são suficientes para justificar o bloqueio, apesar de considerar as alegações da promotoria “graves”.