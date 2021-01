Justiça derruba decreto de Kalil por ‘direito de proporcionalidade’

O Justiça em Minas Gerais derrubou nesta terça, 19, o decreto do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que determinou o fechamento de comércio não essencial na capital mineira. O juiz Wauner Batista Ferreira Machado, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegou que a medida de Kalil feriu o direito da proporcionalidade ao permitir o funcionamento de alguns estabelecimentos e vedar outros. Além disso, Machado argumenta que o prefeito não poderia tomar a decisão sem a consulta prévia da Câmara Municipal. Foi fixada multa de R$ 50 mil, caso a Prefeitura não acate as determinações do tribunal.

A ação foi protocolada pelo deputado estadual Bruno Engler (PRTB), que foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

A prefeitura informou que irá recorrer.

Wauner é conhecido do Executivo belorizontino. Foi ele quem acatou liminar a favor da Abrasel para derrubar decreto de fechamento anterior do comércio não essencial na capital no ano passado.