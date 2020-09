Justiça derruba mudanças no Conama promovidas por Salles

A Justiça Federal do Rio de Janeiro derrubou na noite desta terça-feira, 29, decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) de alterar resoluções do próprio órgão e flexibilizar controles ambientais. Na última segunda-feira, reunião do órgão revogou quatro resoluções, e a Justiça decidiu anular duas dessas revogações. A primeira trata da preservação de áreas ao redor dos reservatórios de água, e a segunda considera os manguezais e faixas de restinga do litoral brasileiro como áreas de preservação permanente. A decisão foi da juíza Maria Amélia de Carvalho, da 23ª Vara Federal do Rio.