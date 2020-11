Justiça determina que União deve indenizar consumidores por apagão no Amapá

A Justiça Federal determinou na sexta-feira, 13, que a União deverá indenizar imediatamente os amapaenses pelos danos sofridos em decorrência do apagão de energia elétrica que atinge o Estado desde o dia 3 de novembro. A decisão liminar foi em resposta à petição protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) na 2ª Vara da Justiça Federal do Amapá.

Também de acordo com a decisão, a indenização é destinada a pessoas com direito ao auxílio emergencial do governo federal. O pagamento será divido em duas parcelas de R$ 600 em um período de dois meses. A primeira parcela deverá ser paga daqui a dez dias pela Caixa Econômica Federal.

“É uma vitória da sociedade amapaense esse primeiro passo concreto que damos por reparação, faz justiça a quem teve tantos prejuízos. Sem embargo de outras ações que estamos movendo para o ressarcimento de danos a empresários, comerciantes, e também para todas as famílias amapaenses. Além disso, nessa ação nós pedimos que a União pague de imediato isso a todos os amapaenses dos 13 municípios e que, posteriormente, as empresas que deram causa ao caos que estamos vivendo possam ressarcir a União”, disse Randolfe à Agência Senado.