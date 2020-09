Justiça no DF suspende volta de peritos ao INSS

A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu o retorno de médicos peritos a atendimento presencial no INSS nesta quarta-feira, 23, depois de um imbróglio entre associação de peritos e o governo por conta do retorno. A decisão assinada pelo juiz Márcio França de Moreira suspendeu também qualquer medida de corte de ponto e remuneração de peritos.

Na sexta passada, com a reabertura das agências do INSS e a resistência da Associação Nacional dos Peritos (ANMP) em retomar trabalhos presenciais sob a alegação de falta de condições sanitárias, o governo publicou uma convocação pública de retorno imediato dos servidores a unidades.

Depois da publicação do edital de convocação, a associação informou que voltaria a fazer, “por conta própria”, vistorias a partir de segunda-feira, 21, mas apenas nas agências do INSS que considerava aptas.