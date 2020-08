Justiça eleitoral do RS vai decidir sobre acordo de Onyx por caixa 2

Por decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal alcançada na noite de segunda, 17, a investigação de caixa 2 contra o ministro Onyx Lorenzoni (DEM-RS) deve ser enviada para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Com isso, o acordo de não persecução penal que o titular da Cidadania fechou com a Procuradoria-Geral da República deve ser enviado para homologação no juízo eleitoral estadual, o que a defesa do ministro tentou evitar.

No acordo com o Ministério Público Federal, Onyx confessou ter recebido R$ 300 mil em doações não contabilizadas do grupo que controla a empresa JBS – R$ 100 mil nas eleições de 2012 e R$ 200 mil em 2014 – e se comprometendo a pagar multa de R$ 189,1 em troca do encerramento da investigação.