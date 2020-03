Justiça manda Bolsonaro suspender campanha contra isolamento

A pedido do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a Justiça estadual ordenou neste sábado, 28, que a União suspenda a campanha ‘O Brasil Não Pode Parar’, que prega o fim do isolamento social e a reabertura do comércio. A decisão manda o Planalto não veicular por rádio, televisão, jornais, revistas, sites ou qualquer outro meio físico ou digital as peças publicitárias da campanha ou qualquer outra mensagem que sugira à população “comportamentos que não estejam estritamente embasados em diretrizes técnicas, emitidas pelo Ministério da Saúde, com fundamento em documentos públicos, de entidades científicas de notório conhecimento no campo da epidemiologia e da saúde pública”. Na quinta, 26, um vídeo da campanha “em fase experimental“, segundo a Secom, foi divulgado em rede social do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente.