Justiça manda campo de Lula da Petrobrás voltar a se chamar Tupi

A Petrobrás informou que, por decisão judicial, o campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, passará a ser chamado de Tupi. O campo corresponde a área de maior produção de petróleo e gás natural do Brasil. A decisão foi aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em junho, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve decisão judicial que anulou o ato administrativo que rebatizou o campo de Tupi para Lula. De acordo com os desembargadores federais, ficou comprovado que o ato teve desvio de finalidade em sua prática ao visar a promoção pessoal de pessoa viva, o ex-presidente Lula, ao dar o seu nome a um patrimônio público.

Segundo a estatal, todos os registros dos nomes referenciados como Lula foram alterados.