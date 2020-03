Justiça proíbe Bolsonaro de decretar medidas contra isolamento

A Justiça Federal determinou na noite desta sexta-feira, 27, que o presidente Jair Bolsonaro não pode editar decretos que trabalhem contra as medidas de isolamento social adotadas por Estados e municípios contra o coronavírus. A decisão veio do juiz Márcio Santoro da Rocha, da 1ª Vara Federal de Duque de Caxias. Assim, fica invalidade, por exemplo,decreto de Bolsonaro que colocava casas lotéricas e igrejas como “serviços essenciais”.

“Considerar como essenciais atividades religiosas, lotéricas é ferir de morte a coerência que se espera do sistema jurídico, abrindo as portas da República à exceção casuística e arbitrária, incompatível com a ideia de democracia e Estado submetido ao império do Direito”, dos o magistrado em sua decisão. “