Justiça rejeita, ‘por ora’, denúncia contra Glenn

Equipe BR Político

A Justiça rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Gleen Greenwald, do site The Intercept, por associação criminosa em um esquema envolvendo invasão de celulares e roubo de mensagens de autoridades públicas, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informa o Estadão. “Deixo de receber, por ora, a denúncia em desfavor de Glenn Greenwald, diante da controvérsia sobre a amplitude da liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes”, escreveu o juiz federal Ricardo Leite, do Distrito Federal. O magistrado faz referência à liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que proibia que o jornalista fosse investigado e responsabilizado pelas autoridades públicas e órgãos de apuração administrativa ou criminal (como a PF) pela “recepção, obtenção ou transmissão” de informações publicadas na imprensa.