Justiça suspende investigação contra advogado de Flávio

O desembargador Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), determinou a suspensão da investigação criminal do advogado Victor Granado Alves, no procedimento que apura o vazamento de informações da Operação Furna da Onça, em 2018. Alves é ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e se recusou a comparecer em depoimento na procuradoria.

Como argumento, o magistrado citou o artigo 133 da Constituição, o Estatuto da OAB e o artigo 154 do Código Penal, que asseguram a inviolabilidade do sigilo profissional dos advogados.

De acordo com o que afirmou o empresário Paulo Marinho, ex-bolsonarista, um delegado da Polícia Federal do Rio teria informado a pessoas ligadas ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sobre a operação, na qual foram obtidos documentos implicando o parlamentar em um suposto esquema de “rachadinhas” na Assembleia Legislativa (Alerj). Victor Granado teria participado do encontro e, por isso, foi convocado para depor, mas se negou a fazê-lo.

Em razão da recusa, a procuradoria converteu sua condição de testemunha para a de investigado. Foi a OAB que pediu o habeas corpus ao TRF-2, em favor do advogado.