Juventude do MDB vai fazer enfrentamento de bolsonaristas nas redes

O MDB quer usar a Juventude de seu partido, assim como de siglas aliadas, para enfrentar narrativas bolsonaristas na internet contra as candidaturas de Baleia Rossi (MDB-SP) e de Simone Tebet (MDB-MS), que buscam respectivamente as presidências da Câmara e do Senado.

“A guerrilha virtual do Bolsonaro é pesada. Mas a gente está reunindo um grande batalhão de movimentos de dentro do MDB e de dentro dos partidos da frente ampla para fazer o enfrentamento político e de ideias não só no dia da eleição, mas também nas redes sociais”, disse ao BRP o presidente da Juventude do MDB, Assis Filho.

A legenda organizou uma reunião na última sexta-feira, 15, para tratar do apoio de núcleos emedebistas para ambas as campanhas. Além do enfrentamento nas redes sociais, membros de grupos como a juventude, MDB mulher, universidade e de movimentos negros emedebistas deverão fazer campanha, ligando para parlamentares na tentativa de “virar voto”.