Kajuru e Olímpio anunciam voto em Simone Tebet

Dois candidatos à presidência do Senado abriram mão de suas candidaturas em prol de voto em Simone Tebet (MDB-MS). Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Major Olímpio (PSL-SP) anunciaram no plenário que irão votar na emedebista. Ambos criticaram a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), nome de Davi Alcolumbre (DEM-AP) e do Palácio do Planalto. Lasier Martins (Podemos-RS) também falou contra Pacheco, dizendo que, após a distribuição de emendas extras pelo Planalto, o governo federal irá “controlar” o Congresso.