Equipe BR Político

Após o susto na sessão da última terça-feira, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) recebeu alta no Hospital Sírio-Libanês, no Distrito Federal, e já está em casa. Ele teve uma convulsão no plenário do Senado e foi rapidamente encaminhado para pronto-socorro. Ele ficou dois dias na UTI e estará de licença, ao menos, até a próxima sexta-feira.