Karina Kufa: ‘O partido Aliança causa pavor a muitos’

Advogada de Jair Bolsonaro e tesoureira do Aliança Pelo Brasil, Karina Kufa usou hoje suas redes sociais para negar que a criação do partido esteja sendo posta de lado pelo presidente e seu grupo mais próximo. Com a tentativa de reaproximação política de Bolsonaro com o PSL em curso e com o novo partido ainda sem regularização, o entusiamo pela criação do Aliança estaria diminuindo entre os bolsonaristas.

Para a advogada, no entanto, isso não passa de um “trabalho de desconstrução” promovido pelos adversários da iniciativa.

“Entendam que o partido Aliança causa pavor a muitos. Por isso tanto trabalho de desconstrução. Vamos responder com trabalho! Aqui, mesmo com a pandemia, estamos focados na missão!”, afirmou.