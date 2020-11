Kassab: ‘PSD tem o objetivo claro de uma candidatura presidencial própria’

O bom resultado nas eleições municipais animou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O ex-prefeito de São Paulo afirmou que sua legenda tem objetivo de ter um candidato próprio para a Presidência da República em 2022. Ressaltando, claro, que ainda há um longo caminho para tal definição. “Do ponto de vista do PSD esta eleição reafirma o que já vínhamos pregando anteriormente: o partido tem o objetivo claro de uma candidatura presidencial própria em 2022”, afirmou ao BRP.

Entre os nomes citados por Kassab para o próximo pleito estão os senadores Antonio Anastasia e Otto Alencar, os deputados André de Paula e Fábio Trad e o governador Ratinho Júnior. Neste ano, o PSD pulou de 537 para 654 prefeituras conquistadas. Nas capitais, ficou com Campo Grande (MS), com vitória de Marquinhos Trad, e com Belo Horizonte, onde Alexandre Kalil venceu tranquilo ainda em primeiro turno. “