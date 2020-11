Kátia Abreu internada com covid-19

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) foi internada neste domingo com covid-19 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A parlamentar havia anunciado na terça-feira que estava com o novo coronavírus.

Mas a decisão pela internação veio depois que um exame de imagem constatou inflamação nos pulmões. Seu quadro é considerado estável. A senadora não precisou ser entubada nem foi internada na Unidade de Terapia Intensiva.

Logo no início da pandemia, seu filho, o também senador Irapuan Abreu, também contraiu a covid-19. Pelo menos 13 senadores já testaram positivo para o novo coronavírus, entre eles o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Um senador, Arolde Oliveira (RJ), que tinha 83 anos, morreu em decorrência da covid-19, no mês passado.