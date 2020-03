Kátia Abreu se filia ao PP e quer Lira na sucessão de Maia

Gustavo Zucchi

A senadora Kátia Abreu tem um novo partido. A parlamentar, que só na última década esteve no PSD, PMDB e PDT, está deixando a legenda de Ciro Gomes e indo para o PP de Ciro Nogueira. Ela confirmou sua filiação nesta sexta-feira, 6, ao lado do cacique-mor do partido e do líder da sigla na Câmara, Arthur Lira (AL), a quem ela chamou de “futuro presidente” da Casa. “Líder agora, mas já começamos a campanha para presidência da Câmara”, disse Katia em meios aos agradecimentos.