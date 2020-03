Kátia: ‘Investidores estão correndo do Brasil pela instabilidade que o governo está causando’

Marcelo de Moraes

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) aumentou o coro de críticas a Jair Bolsonaro por ter convocado as pessoas para participarem do protesto do dia 15 de março a favor do seu governo e contra o Congresso e o Judiciário. Para ela, além do fato representar crime de responsabilidade, a situação só aumenta instabilidade política do País e afasta investidores que poderiam ajudar na recuperação econômica brasileira.

“Ir às ruas, fazer greves e manifestações é tudo legitimado pela democracia. Mas chamar para a rua contra o Congresso e o STF é destruir a mesma democracia que nos permite protestar. Uma contradição absoluta.”, escreveu a senadora no seu Twitter.

“Atentar contra o Congresso e STF ainda representa crime de responsabilidade. Está na Constituição. Nosso problemas estão no fato da economia não crescer e os investidores que estão correndo do Brasil pela instabilidade que o próprio governo está causando”, afirmou.

“Apenas em 2020, R$ 44 bilhões saíram do Brasil (até 4/3). Mesmo valor que saiu durante todo ano de 2019. Coronavírus ajuda, mas os ataques à democracia fizeram do Brasil a fuga mais rápida do planeta. Para se reeleger Bolsonaro precisa do crescimento econômico.Porque trabalha contra?”, questionou.