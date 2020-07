Kicis diz que Allan dos Santos terá de ‘apresentar provas’ para acusações

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) classificou como uma “bomba” as declarações feitas na madrugada desta sexta-feira, 31, pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e disse que ele terá de “apresentar provas” para as acusações feitas.

Em transmissão pelas redes sociais com a participação de Kicis, o dono do site Terça-Livre afirmou que há um grupo que quer “cassar” o presidente Jair Bolsonaro. Sem apresentar provas, ele afirmou ainda que se algo vier a acontecer contra ele ou seus familiares, a responsabilidade é deste mesmo grupo, que inclui ministros do STF e duas embaixadas.

“Fiz uma live ontem com o Ryan Hartwig para mostrar que os inquéritos e decisões do ministro Alexandre de Moraes estão repercutindo nos EUA. O Allan dos Santos jogou uma bomba da qual eu não tinha conhecimento prévio. É claro que ele terá que apresentar provas. Repito: desconheço os fatos”, disse a parlamentar, nesta sexta-feira, 31, no Twitter.

Na transmissão, Allan anuncia que deixou o Brasil. No País, ele é investigado pelo inquérito das fake news.