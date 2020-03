Kim contesta ‘hipocrisia’ do governo sobre vetos

Equipe BR Político

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) é a favor de manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à autonomia do relator do Orçamento de ditar o destino de R$ 30 bilhões em emendas, mas contesta o que chama de “hipocrisia” o fato de o governo estar por trás de todo o histórico do PLN51, que trazia a impositividade de emenda de comissão e de relatoria, e acusar o Congresso de golpista. “Apesar da minha posição de manter o veto, também precisa ser denunciada a hipocrisia do governo de vir aqui, fazer acordo, pagar emenda, fazer a votação simbólica, porque o governo podia ter pedido votação nominal para o PLN51, aprovar o destaque do aglutinativo que manteve o prazo de 90 dias para ser pago às emendas a impositividade no valor de 30 R$ bilhões e depois dizer que não sabia de nada”, afirmou ele à TV Câmara nesta terça, 3.