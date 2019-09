Kim e Eduardo batem boca por lei das ‘fake news’

Equipe BR Político

Depois de o BRPolítico mostrar que o presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado, não se opôs à lei que pune a divulgação de fake news, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) acusou o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de ser “covarde”. Os dois vêm trocando farpas no Twitter por conta do veto do presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, ao parágrafo 3º da lei, que prevê pena maior a quem propagar fake news com fins eleitorais. O veto foi derrubado pelo Congresso na quarta-feira, 28, por um total de 326 deputados e 48 senadores.

Kataguiri foi o autor do destaque que pedia a derrubada do veto presidencial, e virou alvo de tuítes irritados de Eduardo mais cedo nesta quinta-feira, 29. “Mais uma vez ‘agradecemos’ aos esforços do dep. Kim Kataguiri (DEM-SP) por ter destacado o veto do (presidente) Bolsonaro e propiciado essa vitória que a esquerda ora celebra”, escreveu Eduardo.

Se a esquerda está comemorando, já sabe né… Mais uma vez "agradecemos" aos esforços do dep. Kim Kataguiri @kimpkat (DEM-SP) por ter destacado o veto do PR Bolsonaro e propiciado essa vitória que a esquerda ora celebra. https://t.co/yZwmOPGZK3 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 29, 2019

Em resposta, o expoente do MBL afirmou que o 03 estava de “birra’” porque Kataguiri fez uma emenda contrária a uma proposta que dobraria a verba do fundo eleitoral para 2020. Segundo um abaixo-assinado contrário à medida, o PSL, partido de Eduardo, receberia cerca de R$ 500 milhões. “Por que não admite logo que a birra é porque minha emenda à LDO faz seu PSL perder 500 milhões? Covarde”, escreveu Kataguiri.

https://t.co/qDy6Y5yvEB @BolsonaroSP seu pai votou a favor da ÍNTEGRA do projeto DUAS VEZES em 2014. Não vi você chamando-o de censor, canalha, traidor ou coisa do tipo. Por que não admite logo que a birra é porque minha emenda à LDO faz seu PSL perder 500 milhões? Covarde. — Kim Kataguiri (@kimpkat) August 29, 2019

