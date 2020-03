Kim Kataguiri pede na Justiça acesso a ‘exames sigilosos’

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) pediu à Justiça acesso aos dois exames de coronavírus classificados como “sigilosos” pelo Hospital das Forças Armadas de Brasília. Foi no local que o presidente Jair Bolsonaro fez o teste para saber se estava ou não com a doença. O hospital entregou para o governo do DF a lista de casos confirmados, mas omitindo dois nomes. O deputado pede multa diária de R$ 50 mil ao hospital para cada um dos nomes omitidos, segundo o Estadão.

Nesta terça-feira, o hospital entregou os nomes requisitados pelo DF. Ao todo foram 17 pacientes com o coronavírus identificado no organismo, mas só 15 tiveram o nome revelado. Bolsonaro fez os exames no local e disse que atestou negativo para a presença do covid-19.