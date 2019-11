Lacalle Pou vence eleição no Uruguai

Equipe BR Político

O candidato de direita Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, será o novo presidente do Uruguai. Nesta quinta-feira, 28, a Justiça eleitoral uruguaia confirmou a vitória dele diante do candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez. A divulgação do resultado da eleição de domingo demorou em consequência do resultado muito próximo entre os dois candidatos.

A vitória encerra um ciclo de 15 anos de governo da Frente Ampla no país. Pelo Twitter, Martínez reconheceu a vitória de Lacalle Pou. “A evolução da apuração dos votos observados não mudará de tendência. Por tanto, saudamos o presidente eleito @LuisLacallePou, com quem terei uma reunião amanhã”, escreveu Martínez em sua conta no Twitter. “Agradeço de coração aos que confiaram em nós com seu voto”, completou.

La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia.Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou ,con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 28, 2019

A eleição uruguaia ocorreu no último domingo, 24. A divulgação do resultado demorou em consequência do resultado apertado entre os dois candidatos. Lacalle Pou superou Martínez em 28 mil votos – uma diferença de 1,2 ponto porcentual -, como havia 35 mil “votos observados” a serem apurados, a Justiça Eleitoral decidiu retardar o anúncio, segundo o Estadão. Ele assume o comando do País no dia primeiro de março de 2020. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai comparecer à cerimônia de posse.