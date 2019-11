‘Ladrão de celular tem que ir pro pau’, diz Bolsonaro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 21, que foi protocolado um projeto de lei sobre o excludente de ilicitude no Congresso. “Ladrão de celular tem que ir pro pau. E quando eu falo ‘ir pro pau’, foram protocolados há poucos minutos quatro projetos que falam do excludente de ilicitude”, disse ele. O termo se refere à possibilidade de redução ou mesmo anulação da pena para policiais que matarem em serviço.

A afirmação de Bolsonaro foi feita durante o evento de lançamento do partido Aliança pelo Brasil. “Vamos depender de aprovar isso lá (no Congresso). Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil”. Como você tem acompanhado aqui no BRP, o excludente de ilicitude foi um dos pontos retirados do pacote anticrime, de autoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A bancada da bala e deputados governistas, porém, trabalham para que a proposta volte a ser discutida na Câmara.