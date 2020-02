Lafayette fortalecido após caso Santiago

Equipe BR Político

Não foi só o deputado Wilson Santiago (PTB-PB) que se deu bem após a Câmara rejeitar seu afastamento. O deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG), que pleiteia a presidência da CCJ, saiu fortalecido. Lafayette articulou desde a última terça-feira, 11, a melhor forma de conduzir o caso junto aos líderes. Colaborou no relatório do deputado Marcelo Ramos (PL-AM) sobre o caso e ainda falou no plenário pela rejeição da suspensão. Com isso, seu nome para assumir a Comissão de Constituição e Justiça, que vai eleger um novo presidente após o Carnaval, fica cada vez mais forte entre lideranças do Centrão.