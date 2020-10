‘Lagostas são para servir convidados’, justifica Kassio

Um dos principais temas polêmicos da trajetória profissional do desembargador Kassio Marques para seus detratores é a liberação de uma licitação do Supremo Tribunal Federal (STF) para compra de lagostas em maio do ano passado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Questionado nesta quarta, 21, em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para a vaga de ministro do STF, o magistrado declarou que esse tipo de contratação serve para “bem receber convidados” e que não abrange as refeições diárias dos ministros.

“Essa licitação não é para o almoço dos ministros, não é para o lanche dos ministros”, disse Nunes. “Essa licitação é feita como existe em todas as instituições brasileiras, no Exército Brasileiro, não posso dizer porque eu não conheço se o Senado Federal também dispõe, para também bem receber convidados ilustres. Foi o que o Supremo fez. Ela foi inspirada em uma licitação do Ministério das Relações Exteriores.”