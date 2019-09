‘Lambança’ de Kataguiri pega ‘mal’ para Maia

Equipe BR Político

Sob o temor de ser visto como um político “ambientalista”, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), bem longe disso, não conseguiu entregar, até o momento, um texto do projeto de lei do Licenciamento Ambiental que fosse consensual, tal qual encomendou o responsável pela indicação do parlamentar como relator da proposta na Câmara, Rodrigo Maia. O texto está na sua quarta versão e recebe bordoadas diversas de representantes de entidades ambientalistas.

“A lambança final do relator deixa mal o presidente da Câmara, que, ao designá-lo, orientou o contrário: que todos os esforços mirassem o consenso. Mas a opção pelo confronto e desmonte generalizado do licenciamento ambiental – principal instrumento da política nacional do meio ambiente –, se não for imediatamente corrigida, rebaixará a agenda própria do Legislativo à condição de correia de transmissão das políticas predatórias do Executivo, que já comprometem a imagem do Brasil e colocam em risco a recuperação da economia”, diz nota assinada por 85 entidades, resgata a agência Pública.

