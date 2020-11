‘Lamentável a politização da vacina’, diz Fernando Henrique

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse lamentar o que chamou de “politização da vacina” após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que “ganhou” mais uma ao suspender, por meio da Anvisa, os testes com a vacina produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. “É lamentável o que está acontecendo: politização da vacina que nos livrará do coronavírus. A decência e a saúde pública exigem pratos limpo: dado o que disse o Butantã, que a Anvisa se explique. E logo”, escreveu o tucano nesta manhã de terça, 10, no Twitter.

