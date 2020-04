‘Lamentável que o PR adira a manifestações antidemocráticas’, diz FHC

Na esteira das críticas de políticos e ministros do STF, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso repudiou a participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos que pediam intervenção e pregavam pelo fechamento do Congresso do domingo, 19. “Lamentável que o Pr adira a manifestações antidemocráticas. É hora de união ao redor da Constituição contra toda ameaça à democracia”, escreveu nas redes sociais.

Aos manifestantes que desferiam críticas ao Congresso Nacional e STF no ato pró-ditadura convocado para o Dia do Exército, Bolsonaro disse: “Não queremos negociar nada. Queremos uma ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Temos um novo Brasil pela frente. Todos sem exceção, têm que ser patriota e acreditar e fazer sua parte para que possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece.”