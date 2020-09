‘Lamentável, sr. Joe Biden’, diz Bolsonaro sobre promessa para Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro entrou em guerra declarada com o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e rebateu nesta quarta-feira, 30, a promessa do político no debate de ontem, de enviar US$ 20 bilhões ao Brasil para combater o desmatamento na Amazônia e a ameaça de sanções econômicas caso a devastação não pare. Bolsonaro fez questão de publicar a mensagem também em inglês nas suas redes sociais.

“Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, Sr. Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável”, escreveu. “O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu Presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. NOSSA SOBERANIA É INEGOCIÁVEL.”

Na terça, durante o primeiro debate da eleição presidencial americana, do qual participaram Biden e o presidente Donald Trump, o democrata afirmou que, se eleito, se juntaria a países aliados para oferecer US$ 20 bilhões ao Brasil para interromper o desmatamento de florestas tropicais. “A floresta amazônica no Brasil está sendo destruída, arrancada. Mais gás carbônico é absorvido ali do que todo carbono emitido pelos EUA. Eu reuniria os países e diria: Aqui estão US$ 20 bilhões. Parem de desmatar a floresta. E se vocês não pararem, haverá consequências econômicas”, afirmou o democrata.

Na publicação, Bolsonaro voltou a falar sobre a suposta “cobiça de alguns países sobre a Amazônia”. “Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua”, afirmou.