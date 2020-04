Lasier lamenta MP Verde Amarelo ter ido para ‘UTI sem respiradores’

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) lamentou que a Casa não tenha votado a MP do Contrato Verde Amarelo, que na outra tem consenso entre os parlamentares e, por isso, acabou tendo sua discussão adiada e saindo da pauta. O problema é que se não for votada até segunda, a MP perderá sua validade.

“Os senadores perderam hoje a chance de votar a MP 905/2019, que trata do contrato verde e amarelo, para estimular o emprego de jovens com flexibilização de direitos trabalhistas. Lamentei a decisão de tirar da pauta a MP que está na UTI sem respiradores, correndo o risco de cair”, disse o senador no seu Twitter.