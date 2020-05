Laudo Natel, ex-governador de SP, morre aos 99 anos

Morreu neste segunda-feira, 18, o ex-governador de São Paulo, Laudo Natel. Ele falece aos 99 anos de idade, completaria 100 em setembro. A causa da morte não foi informada. Ele esteve no comando do Estado entre 1966 e 1967, quando entrou no lugar de Ademar de Barros, cassado pela ditadura militar e entre 1971 e 1975, eleito de forma indireta.

Nas redes sociais, o atual governador do Estado, João Doria, lamentou o falecimento de Natel. “Natel foi um permanente defensor do Estado de São Paulo nas várias funções que exerceu na vida pública e na iniciativa privada”, disse.