Lava Jato denuncia Serra por lavagem de dinheiro e PF faz operação contra ex-governador

A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) por lavagem de dinheiro. Nesta manhã de sexta-feira, 3, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra ele e sua filha, Verônica Serra, em uma nova fase da operação, que foi batizada de Revoada.

Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia oferecida pela força-tarefa da Lava Jato de São Paulo, José Serra, entre 2006 e 2007, usou sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle.