Lava Jato denuncia Wassef e mais quatro por desvios na Fecomércio

A Lava Jato no Rio denunciou nesta sexta-feira, 25, o advogado Frederick Wassef, ex-defensor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos). Além dele, a força-tarefa também incriminou o empresário Marcelo Cazzo, as advogadas Luiza Nagib Eluf e Marcia Zampiron e o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, Orlando Diniz, por peculato e lavagem de dinheiro.

A denúncia foi apresentada no âmbito da Operação E$quema S, deflagrada no início do mês para investigar suspeitas de irregularidades na relação entre escritórios de advocacia e o Sistema S do Rio. O grupo foi acusado de desviar R$ 4,6 milhões das seções fluminenses do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Federação do Comércio (Fecomércio).

Após ser alvo de busca e apreensão, Wassef afirmou no início de setembro não ter praticado qualquer irregularidade investigada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal no Sistema S.