Lava Jato faz buscas na sede da Petrobrás

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira, 10, a 74ª etapa da Operação Lava Jato, denominada Sovrapprezzo, que investiga um esquema de prováveis fraudes em operações de câmbio comercial contratadas pela Petrobrás com o Banco Paulista. Cerca de 100 agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro (16), Teresópolis (3) e São Paulo (6). A sede da Petrobrás no Rio está entre os alvos das buscas. As ordens foram expedidas pelo do juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara de Curitiba.

Segundo o Ministério Público, as transações de compra e venda de dólares, realizadas entre 2008 e 2011, chegaram a R$ 7,7 bilhões, e deixaram “diversas evidências” de direcionamento indevido de contratos e de majoração artificial das taxas de câmbio, que apontam para um dano aos cofres da Petrobrás estimado preliminarmente em US$ 18 milhões – o equivalente a quase R$ 100 milhões, no câmbio corrente.

O juiz ainda determinou o bloqueio de ativos financeiros de 22 investigados, entre pessoas físicas e empresas, em contas no Brasil e no exterior, até o limite de R$ 97.965.000,00.