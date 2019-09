Lava Jato engavetou inquérito de grampo, diz delegado

Equipe BR Político

O delegado Márcio Magno Carvalho, da Polícia Federal, afirma que a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba pediu o arquivamento de um inquérito que apurava o uso de escutas telefônicas sem autorização prévia da Justiça na cela do doleiro Alberto Youssef, em 2014. “Os procuradores atipicamente requerem o arquivamento do inquérito policial, antes mesmo da realização de diligências básicas e da confecção do relatório final”, escreveu o delegado à Justiça Federal.

Segundo a Folha, o pedido de arquivamento foi aceito pelo juiz federal do Paraná Nivaldo Brunoni, que já chegou a atuar em processos da Lava Jato. Foi Brunoni também quem determinou que o Conselho Nacional do Ministério Público retirasse de pauta julgamento da suspeição do procurador Deltan Dallagnol, o chefe da força-tarefa em Curitiba.

O laudo técnico apontou que foram gravadas mais de 260 horas na cela de Youssef. O inquérito tentava descobrir quem ordenou a instalação do grampo, e se houve tentativa de acobertar a gravação. Em um documento enviado ao juiz Brunoni, o delegado Carvalho diz que a interrupção “abrupta e antecipada de qualquer investigação policial implica, até mesmo, no cerceamento da possibilidade de eventuais investigados demonstrarem, entre outras coisas, suas inocências”.

Em resposta, a força-tarefa diz que o engavetamento do inquérito está “estampado na respectiva manifestação processual, o qual foi apresentado ao juiz federal competente e devidamente homologado”.