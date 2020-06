Lava Jato manda prender ex-ministro por desvios na Eletronuclear

A força-tarefa da Lava Jato deflagrou na manhã desta quinta-feira, 25, a Operação Fiat Lux contra fraudes na Eletronuclear. Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) cumprem 12 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão.

Um dos alvos da operação o ex-ministro das Minas e Energias Silas Rondeau. O ex-deputado federal Anibal Ferreira Gomes também é procurado, segundo a Globonews.

A Lava-Jato pediu também o sequestro dos bens dos envolvidos e de suas empresas pelos danos materiais e morais causados no valor de R$ 208 milhões. Os mandados foram expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio e operação é realizada nos estados do Rio de Janeiro (capital, Niterói e Petrópolis), São Paulo e no Distrito Federal.