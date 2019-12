Lava Jato na mira de perito que superfaturava laudos

Equipe BR Político

Em uma nova fase da Operação Lava Jato, agentes da Polícia Federal e procuradores do MPF estão nas ruas de Niterói (RJ), nesta quinta-feira, 5, para prender o perito judicial Charles Fonseca William. Ele é acusado de receber propina para fraudar laudos que favoreciam empresas de ônibus ligadas a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), superfaturando valores apurados em seus trabalhos no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

A operação que está nas ruas também cumpre mandados de busca e apreensão na empresa do perito, e em outros endereços ligados ao esquema. A ação da PF e do MPF é baseada nas colaborações premiadas do ex-executivo da Fetranspor, Lélis Teixeira, do ex-presidente o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Setrerj), Marcelo Traça, e do doleiro e operador do esquema de propina comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, Álvaro Novis, segundo o Globo.