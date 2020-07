Lava Jato pede apoio à PGR contra Serra

A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo encaminhou nesta sexta-feira, 31, um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) em que pede apoio para que as investigações sobre o senador José Serra (PSDB-SP) sejam retomadas.

Ontem, o juiz federal Diego Paes Moreira decidiu suspender a ação contra o ex-governador de São Paulo e a filha dele, Verônica Allende Serra, por lavagem de dinheiro. A decisão ocorreu após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspender todas as investigações da Lava Jato sobre a campanha do senador. Na última quarta, ele havia virado réu na Lava Jato.

No documento, os procuradores ressaltam que não houve violação à prerrogativa de foro de Serra, tendo em vista que a Operação Revoada não investiga quaisquer atividades do tucano relacionadas a seu atual cargo no Senado, mas sim crimes praticados em razão do cargo de governador de São Paulo, informou.

“Não há, claramente, nenhuma tentativa de investigar atos praticados em razão do cargo de senador da República, mas sim e apenas a adoção de medidas pertinentes a uma investigação sobre crimes que teriam sido praticados em razão do cargo de Governador, e que se estenderam no tempo”, diz o documento enviado à PGR.