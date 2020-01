Lava Jato prende ex-senador por suspeita de caixa 2

Equipe BR Político

Em mais um desdobramento da Lava Jato, nesta quinta-feira, 9, a PF deflagrou a Operação Fora do Caixa, para apurar suposto pagamento de R$ 1,5 milhão, por meio de caixa 2, para a campanha eleitoral do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), nas eleições de 2014. A PF suspeita que os pagamentos tenham sido realizados por intermédio do ex-senador Luiz Otávio Campos (MDB), preso nesta manhã.

Segundo a PF, a investigação teve início a início a partir da colaboração premiada de executivos da Odebrecht que relataram o pagamento de R$ 1,5 para candidato ao governo do Estado do Pará por meio de três entregas, de R$ 500 mil cada.