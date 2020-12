LDO vai direto para o plenário do Congresso

A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2021 não passará pela Comissão Mista de Orçamento. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Congresso da última sexta-feira, 4. Assim, o texto escapa do imbróglio que virou o colegiado, no qual aliados de Rodrigo Maia digladiam com os de Arthur Lira pelo controle da CMO.

O relator será o senador Irajá Abreu (PSD-TO), que foi recentemente acusado de estupro por uma modelo em São Paulo. Os parlamentares terão cinco dias úteis para apresentar emendas. A sessão do Congresso que deverá votar o texto será no dia 16 de dezembro, conforme Davi Alcolumbre (DEM-AP).