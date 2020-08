Lei Maria da Penha completa 14 anos com PL sobre o tema parado no Senado

Nesta sexta-feira, 7, a Lei Maria da Penha completa 14 anos. E a discussão do momento é a convivência forçada de vítimas de violência doméstica com seus agressores por causa da pandemia. Hoje, há um projeto que trata do acolhimento de vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade que está parado na mesa do Senado. É o o PL 1552/2020, de autoria de Sâmia Bonfim (PSOL-SP), que garante acolhimento para mulheres que sofrem violência de seus parceiros até o dia 31 de dezembro.

A iniciativa é do movimento #Seguraemcasa, criado pela ativista Malu Molina. O grupo conseguiu em São Paulo mobilizar parlamentares para aprovar um projeto similar, que dá vagas em hotéis para grupos vulneráveis, como são as vítimas de violência doméstica.