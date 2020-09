Lei permite vacinação compulsória

Ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe tentaram passar, a lei brasileira permite a vacinação compulsória. E foi sancionada pelo próprio Bolsonaro. A lei 13.979, sancionada em fevereiro deste ano, determina medidas para o “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”. Dentre as ações autorizadas, está a realização compulsória de testes, coleta de amostras, isolamento e vacinações.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também determina que a vacinação de crianças em casos determinados pelas autoridades é obrigatória. Na noite de segunda-feira, 31, o presidente disse para seu eleitorado na porta do Palácio do Alvorada que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”. A afirmação do presidente foi replicada nesta terça, 1, pela Secom nas redes oficiais do órgão.