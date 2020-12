Leia o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou na tarde de sábado, 12, seu Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento foi entregue ao Supremo Tribunal Federal na sexta, 11. De acordo com o documento, os grupos prioritários para receber a vacina serão profissionais de saúde, idosos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores, profissionais das Forças de Segurança e funcionários do sistema prisional. Você pode consultá-lo aqui.

Segundo o governo, o Brasil já tenha garantiu 242,9 milhões de doses por meio de três acordos: Fiocruz/AstraZeneca (100,4 milhões de doses, até julho/2020 e mais 30 milhões de doses/mês no segundo semestre); Covax Facility (42,5 milhões de doses) e Pfizer (70 milhões de doses em negociação). Esta última começou a ser aplicada no Reino Unido na semana passada e recebeu ontem aprovação para uso emergencial da agência reguladora de medicamentos americana, a FDA.

Digitalização de dados

O plano informa ainda que o governo trabalha para desenvolver uma ‘solução tecnológica’ que ajude no controle dos registros das doses aplicadas e agilize a entrada de dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). A ideia apresentada no documento é a de um QR-Code gerado no aplicativo Conecte SUS para identificar cada cidadão a ser vacinado.

Refrigeração

Para o armazenamento e a distribuição dos imunizantes, que exigem conservação em temperaturas negativas, o governo federal pretende usar a Rede de Frio Nacional. A logística deve ser feita através de uma frota de 150 veículos refrigerados para que as vacinas cheguem às 38 mil salas de imunização previstas. Também há previsão de envio por avião para pontos distribuição, de onde o material seguirá por rodovia. A perda estimada é de 5% do total de doses.